Театрально-хоровой микрофон SHURE MX202B/C
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Код товара: 4177
Производитель: Shure
мало
мало
16 990₽
80
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Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- XLR
- Длина кабеля, м
- 9.1
- Назначение
- универсальный
- Конструкция
- подвесной
- Чувствительность микрофона
- -35 дБ
- Диаграмма направленности
- кардиоидная
- Мин. частота
- 50 Гц
- Макс. часота
- 17000 Гц
- Питание
- фантомное
- Материал корпуса
- металл
- Ширина упаковки, см
- 13
- Высота упаковки, см
- 15
- Длина упаковки, см
- 5
- Вес, г
- 214
- Цвет
- черный
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