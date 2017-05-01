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Микрофон AKG CK99 L
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Код товара: 182533
Производитель: AKG
Гарантия: 12 мес.
3 990₽
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О товаре
Микрофон AKG CK99 LКонденсаторный микрофон высококачественное петличное устройство, которое отличается высокой четкостью передачи речи и вокала, а также исключительным качеством воспроизведения басов, повышенной надежностью конструкции и функциональностью.
Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- XLR
- Назначение
- для подкастов, для радио, для телевидения
- Конструкция
- петличный (клипса)
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