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Микрофон AKG CK99 L Конденсаторный микрофон высококачественное петличное устройство, которое отличается высокой четкостью передачи речи и вокала, а также исключительным качеством воспроизведения басов, повышенной надежностью конструкции и функциональностью. Он отлично подойдет для артистов кино и театра, теле- и радиоведущих, сольных исполнителей, музыкантов и всех тех, кому необходим миниатюрный микрофон профессионального качества. Благодаря кардиоидной направленности конденсаторного капсюля с повышенной чувствительностью (8.8 мВ/Па) и широким диапазоном воспроизводимых частот (150 Гц – 18 кГц) имеет хорошую звукопередачу с естественным звучанием и отличным шумоподавлением даже в условиях активного использования. Особенности кардиоидной диаграммы микрофонного капсюля позволяют довольно точно воспроизводить вокал и речь исполнителя, при этом практически полностью отсекаются сторонние шумы, отсутствует эффект обратной связи и голосового искажения, что очень важно для микрофонов высокого класса. Капсюль микрофона надежно скрыт в миниатюрном металлическом корпусе специальной конструкции, в котором предусмотрено звукозаборное отверстие с защитной сеткой и возможностью установки дополнительной ветрозащиты.