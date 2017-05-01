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Микрофон AKG CK99 L

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Микрофон AKG CK99 L
Микрофон AKG CK99 L
Микрофон AKG CK99 L
Микрофон AKG CK99 L
Микрофон AKG CK99 L
Микрофон AKG CK99 L
Микрофон AKG CK99 L
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 182533
Производитель: AKG
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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3 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 200 ₽

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Микрофон Boya BY-M3
Микрофон Boya BY-M3
4 590₽
О товаре

Микрофон AKG CK99 L

Конденсаторный микрофон высококачественное петличное устройство, которое отличается высокой четкостью передачи речи и вокала, а также исключительным качеством воспроизведения басов, повышенной надежностью конструкции и функциональностью.
  • Он отлично подойдет для артистов кино и театра, теле- и радиоведущих, сольных исполнителей, музыкантов и всех тех, кому необходим миниатюрный микрофон профессионального качества. 
  • Благодаря кардиоидной направленности конденсаторного капсюля с повышенной чувствительностью (8.8 мВ/Па) и широким диапазоном воспроизводимых частот (150 Гц – 18 кГц) имеет хорошую звукопередачу с естественным звучанием и отличным шумоподавлением даже в условиях активного использования.
  • Особенности кардиоидной диаграммы микрофонного капсюля позволяют довольно точно воспроизводить вокал и речь исполнителя, при этом практически полностью отсекаются сторонние шумы, отсутствует эффект обратной связи и голосового искажения, что очень важно для микрофонов высокого класса.
  • Капсюль микрофона надежно скрыт в миниатюрном металлическом корпусе специальной конструкции, в котором предусмотрено звукозаборное отверстие с защитной сеткой и возможностью установки дополнительной ветрозащиты.
    • Характеристики
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Разъёмы
    XLR
    Назначение
    для подкастов, для радио, для телевидения
    Конструкция
    петличный (клипса)
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    В сравнение
    В избранное
    3 990₽
    Рассрочка

    В рассрочку за 1 200 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 1 магазине

    бесплатно,

    в 1 магазине

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?