Микрофон Ritmix RCM-210
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Код товара: 170052
Производитель: Ritmix
Гарантия: 12 мес.
210₽
2
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 2
- Назначение
- для конференций, для подкастов, для радио, для телевидения, для стриминга, для компьютера
- Конструкция
- петличный (клипса)
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -30 дБ
- Диаграмма направленности
- кардиоидная
- Импеданс
- 2200 Ом
- Мин. частота
- 50 Гц
- Макс. частота
- 20000 Гц
- Питание
- по USB
- Материал корпуса
- пластик
- Кнопка отключения микрофона
- нет
- Ширина упаковки, см
- 7
- Высота упаковки, см
- 4
- Длина упаковки, см
- 12
- Вес, г
- 75
- Дополнительно
- ветрозащита
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