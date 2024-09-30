О товаре

Микрофон Jmary MC-R2 Универсальный и простой микрофон запишет всё, что Вы говорите. Неважно, как и где Вы его закрепите. Подходит для использования с гаджетами, которые оснащены разъемом USB Type-C. В комплекте к нему идут зажим на одежду и поролоновая насадка для улучшения качества записываемого звука. Микрофон относится к конденсаторному типу, отличающемуся высокой чувствительностью и хорошей детализацией. Подойдет для записи звука во время любительских и профессиональных съемок интервью, презентаций, подкастов, веб-трансляций или любых других ситуаций. На конце провода находится коннектор USB Type-C, который вставляется в соответствующий разъем гаджета: телефона, планшета, видеокамеры и так далее.