Микрофон Jmary MC-R2
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Код товара: 166333
Производитель: Jmary
400₽
4
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В магазинах:
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О товаре
Микрофон Jmary MC-R2Универсальный и простой микрофон запишет всё, что Вы говорите. Неважно, как и где Вы его закрепите. Подходит для использования с гаджетами, которые оснащены разъемом USB Type-C. В комплекте к нему идут зажим на одежду и поролоновая насадка для улучшения качества записываемого звука. Микрофон относится к конденсаторному типу, отличающемуся высокой чувствительностью и хорошей детализацией. Подойдет для записи звука во время любительских и профессиональных съемок интервью, презентаций, подкастов, веб-трансляций или любых других ситуаций. На конце провода находится коннектор USB Type-C, который вставляется в соответствующий разъем гаджета: телефона, планшета, видеокамеры и так далее.
Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 2
- Назначение
- для смартфона, для конференций, для подкастов, для радио, для телевидения, для стриминга, для компьютера
- Конструкция
- петличный (клипса)
- Чувствительность микрофона
- -45 дБ
- Диаграмма направленности
- всенаправленный
- Мин. частота
- 50 Гц
- Макс. частота
- 16000 Гц
- Питание
- фантомное
- Материал корпуса
- металл
- Ширина упаковки, см
- 10
- Высота упаковки, см
- 10
- Длина упаковки, см
- 10
- Вес, г
- 18
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