Микрофон JBL PBM100
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Код товара: 159131
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
47
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Характеристики
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- Тип микрофона
- динамический
- Разъёмы
- jack 6.3 мм
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 3
- Назначение
- для вокала, для караоке
- Конструкция
- ручной
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -55 дБ
- Диаграмма направленности
- кардиоидная
- Импеданс
- 600 Ом
- Мин. частота
- 50 Гц
- Макс. частота
- 15000 Гц
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 11
- Высота упаковки, см
- 7
- Длина упаковки, см
- 21
- Вес, г
- 110
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