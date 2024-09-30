Микрофон Defender Forte GMC 300
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1 290₽
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Характеристики
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- Тип микрофона
- электретный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Назначение
- для подкастов, для стриминга, для компьютера
- Конструкция
- настольный
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- 120 дБ
- Диаграмма направленности
- всенаправленный
- Импеданс
- 2200 Ом
- Мин. частота
- 100 Гц
- Макс. частота
- 10000 Гц
- Материал корпуса
- пластик
- Кнопка отключения микрофона
- нет
- Ширина упаковки, см
- 21
- Высота упаковки, см
- 26
- Длина упаковки, см
- 7
- Вес, г
- 220
- Дополнительно
- переходник, подставка, поп-фильтр
Отзывы 1
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Н
Н
Наида
28 февраля 2024
Н
Наида
28 февраля 2024
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