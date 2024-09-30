Микрофон Boya BY-MM1
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Код товара: 145746
Производитель: Boya
2 400₽
28
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О товаре
Микрофон Boya BY-MM1Станет для вас лучшим приобретением, поскольку позволяет достичь четкого звучания, при котором все звуки будут различимы. Он не допускает возникновения шумов, что очень важно при создании качественного видео материала. Поддержка ветрозащиты позволит вести съемку на открытом пространстве. Это двухканальный монофонический микрофон, который может быть подключен к небольшим камерам и даже к смартфонам и планшетам – устройствам, на которые также можно записывать видео. Всенаправленный микрофон использует проводное подключение и обладает чувствительностью 42 дБ. Диапазон частот, в котором устройство улавливает звуки, колеблется от 35 Гц до 18000 Гц. Благодаря этому вы получаете качественный звук любой тональности. Модель оборудована разъемом jack 3.5 мм для подключения и укомплектована чехлом для удобной транспортировки.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Цвет
- черный
- Назначение
- для видеокамеры
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -42 дБ
- Диаграмма направленности
- кардиоидная
- Мин. частота
- 35 Гц
- Макс. частота
- 18000 Гц
- Питание
- фантомное
- Материал корпуса
- алюминий
- Кнопка отключения микрофона
- нет
- Ширина упаковки, см
- 15
- Высота упаковки, см
- 10
- Длина упаковки, см
- 20
- Вес, г
- 86
- Дополнительно
- ветрозащита
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