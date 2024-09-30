О товаре

Микрофон Boya BY-MM1 Станет для вас лучшим приобретением, поскольку позволяет достичь четкого звучания, при котором все звуки будут различимы. Он не допускает возникновения шумов, что очень важно при создании качественного видео материала. Поддержка ветрозащиты позволит вести съемку на открытом пространстве. Это двухканальный монофонический микрофон, который может быть подключен к небольшим камерам и даже к смартфонам и планшетам – устройствам, на которые также можно записывать видео. Всенаправленный микрофон использует проводное подключение и обладает чувствительностью 42 дБ. Диапазон частот, в котором устройство улавливает звуки, колеблется от 35 Гц до 18000 Гц. Благодаря этому вы получаете качественный звук любой тональности. Модель оборудована разъемом jack 3.5 мм для подключения и укомплектована чехлом для удобной транспортировки.