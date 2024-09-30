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Микрофон Boya BY-M1 Предназначен для записи звука во время видеосъемки (небольшие репортажи, видеоподкасты). Он закрепляется на одежде благодаря металлической прищепке. Микрофон является конденсаторным, что предполагает высокую степень чувствительности и более достоверную передачу звука. При этом всенаправленность микрофона позволяет уловить большинство окружающих звуков. Для подключения микрофона используется провод длиной 6 метров, а также предусмотрены два вида разъемов - jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Достаточно компактен и удобен при транспортировке. Для этих целей даже имеется специальный мягкий чехол в комплекте. Технические характеристики микрофона позволяют говорить о высоком качестве устройства. Так, его чувствительность составляет 30 дБ, что обеспечивает улавливание даже тихих звуков. Диапазон улавливаемых частот тоже довольно широкий – от 65 Гц до 18 000 Гц. Это сводит искажение звуков к минимуму. А ветрозащита избавляет от ненужного шума. Сопротивление – 1 кОм.