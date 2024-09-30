Микрофон Boya BY-M1
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Код товара: 141655
Производитель: Boya
Гарантия: 12 мес.
1 290₽
15
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О товаре
Микрофон Boya BY-M1Предназначен для записи звука во время видеосъемки (небольшие репортажи, видеоподкасты). Он закрепляется на одежде благодаря металлической прищепке. Микрофон является конденсаторным, что предполагает высокую степень чувствительности и более достоверную передачу звука. При этом всенаправленность микрофона позволяет уловить большинство окружающих звуков. Для подключения микрофона используется провод длиной 6 метров, а также предусмотрены два вида разъемов - jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Достаточно компактен и удобен при транспортировке. Для этих целей даже имеется специальный мягкий чехол в комплекте. Технические характеристики микрофона позволяют говорить о высоком качестве устройства. Так, его чувствительность составляет 30 дБ, что обеспечивает улавливание даже тихих звуков. Диапазон улавливаемых частот тоже довольно широкий – от 65 Гц до 18 000 Гц. Это сводит искажение звуков к минимуму. А ветрозащита избавляет от ненужного шума. Сопротивление – 1 кОм.
Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм, jack 6.3 мм
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 6
- Назначение
- для смартфона, для компьютера
- Конструкция
- петличный (клипса)
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -30 дБ
- Диаграмма направленности
- всенаправленный
- Импеданс
- 1000 Ом
- Мин. частота
- 65 Гц
- Макс. частота
- 18000 Гц
- Питание
- батарейки
- Материал корпуса
- пластик
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 9
- Высота упаковки, см
- 4
- Длина упаковки, см
- 13
- Вес, г
- 2.5
- Дополнительно
- комплектация батарейки, ветрозащита, документация, зажим-крепление, переходник 6.3 мм, чехол
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