Микрофон Redragon Seyfert GM100
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Код товара: 128611
Производитель: Redragon
Гарантия: 12 мес.
2 090₽
25
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В магазинах:
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О товаре
Микрофон Redragon Seyfert GM100Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах. Легкая компактная конструкция, простое подключение.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Назначение
- для стриминга
- Конструкция
- настольный
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -47 дБ
- Диаграмма направленности
- круговая
- Импеданс
- 2200 Ом
- Мин. частота
- 30 Гц
- Макс. частота
- 16000 Гц
- Материал корпуса
- пластик
- Ширина упаковки, см
- 13
- Высота упаковки, см
- 7
- Длина упаковки, см
- 27
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