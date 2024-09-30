О товаре

Микрофон Redragon Seyfert GM100 Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах. Легкая компактная конструкция, простое подключение. Совместим с любыми ПК и ноутбуками с разъемом 3,5 мм Легкая настройка и установка Складная тренога и поп-фильтр в комплекте Компактность, легкость и удобство в использовании Всенаправленный микрофон позволяет улавливать звук с любого положения