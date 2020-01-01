Микрофон HyperX SoloCast
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2 010 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Микрофон HyperX SoloCastОтличный выбор для геймеров, стримеров и пользователей, занимающихся видеомонтажом. Эта модель порадует превосходным качеством звука, обеспеченным кардиоидной диаграммой направленности, чувствительностью с показателем -6 дБ и диапазоном частот 20-20000 Гц. Простое в использовании устройство может быть устойчиво установлено на столе или подвешено над ним при помощи пантографа, который приобретается отдельно. В модели предусмотрен сенсорный датчик отключения звука, благодаря чему можно прекратить трансляцию вашей речи буквально одним движением. Микрофон с гибкой регулируемой подставкой облачен в прочный и износостойкий корпус из металла. Подключиться к любому компьютеру можно при помощи 2-метрового провода, предусматривающего интерфейс USB на конце. Если микрофон не используется, вы сможете компактно разместить его для хранения, отсоединив от корпуса кабель. Необходимую для работы электроэнергию модель получает по кабелю, не требуя фантомного питания.
- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- USB
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 2
- Назначение
- для радио, для телевидения, для стриминга
- Конструкция
- настольный
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -6 дБ
- Диаграмма направленности
- кардиоидная
- Импеданс
- 32 Ом
- Мин. частота
- 20 Гц
- Макс. частота
- 20000 Гц
- Питание
- по USB
- Материал корпуса
- металл
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 9
- Высота упаковки, см
- 21
- Длина упаковки, см
- 12
- Вес, г
- 261
- Дополнительно
- съемный кабель
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