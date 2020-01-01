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Микрофон HyperX SoloCast

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Микрофон HyperX SoloCast
Микрофон HyperX SoloCast
Микрофон HyperX SoloCast
Микрофон HyperX SoloCast
Микрофон HyperX SoloCast
Микрофон HyperX SoloCast
Микрофон HyperX SoloCast
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 116305
Производитель: HyperX
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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6 690₽
80
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Микрофон Boya BY-M1LV-U
Микрофон Boya BY-M1LV-U
6 190₽
О товаре

Микрофон HyperX SoloCast

Отличный выбор для геймеров, стримеров и пользователей, занимающихся видеомонтажом. Эта модель порадует превосходным качеством звука, обеспеченным кардиоидной диаграммой направленности, чувствительностью с показателем -6 дБ и диапазоном частот 20-20000 Гц. Простое в использовании устройство может быть устойчиво установлено на столе или подвешено над ним при помощи пантографа, который приобретается отдельно. В модели предусмотрен сенсорный датчик отключения звука, благодаря чему можно прекратить трансляцию вашей речи буквально одним движением. Микрофон с гибкой регулируемой подставкой облачен в прочный и износостойкий корпус из металла. Подключиться к любому компьютеру можно при помощи 2-метрового провода, предусматривающего интерфейс USB на конце. Если микрофон не используется, вы сможете компактно разместить его для хранения, отсоединив от корпуса кабель. Необходимую для работы электроэнергию модель получает по кабелю, не требуя фантомного питания.
  • Запись звука  PLUG N PLAY с подключением USB-C
    • Получайте качественные аудиозаписи с помощью этого простого в использовании USB-конденсаторного микрофона. Кардиоидная диаграмма направленности наиболее чувствительна к источникам звука перед микрофоном и снижает фоновый шум.
  • Запись в высоком разрешении 24 бита / 96 КГЦ
    • SoloCast поддерживает высокую разрядность и частоту дискретизации студийного уровня.
  • Датчик отключения звука со светодиодным индикатором состояния
    • Просто коснитесь верхней части микрофона, чтобы отключить звук, и удобный светодиодный индикатор позволит вам определить, идет трансляция или нет.
  • Гибкая регулируемая подставка
    • Простая в установке подставка поворачивается для поддержки различных настроек. Вы даже можете установить ее под монитором, если в вашей установке мало места.
  • Крепление кронштейна и подставки для микрофона
    • Универсальный встроенный адаптер для крепления подходит для резьбы 3/8 дюйма и 5/8 дюйма, что делает его совместимым с большинством микрофонных стоек или кронштейнов.
  • Настраивается с помощью программного обеспечения HYPERX NGENUITY
    • Отрегулируйте уровень громкости и обновите встроенное ПО, чтобы использовать преимущества 24-битной записи с частотой 96 кГц. На подходе новые замечательные функции.
  • Совместимость с несколькими устройствами и программами
    • Получите отличный звук независимо от того, подключаетесь ли вы к ПК, PS4 ™, PS5 ™ или Mac®. SoloCast сертифицирован Discord и TeamSpeak ™ и работает на основных платформах потокового вещания, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit.
    Характеристики
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Разъёмы
    USB
    Цвет
    черный
    Длина кабеля, м
    2
    Назначение
    для радио, для телевидения, для стриминга
    Конструкция
    настольный
    Беспроводной
    нет
    Чувствительность микрофона
    -6 дБ
    Диаграмма направленности
    кардиоидная
    Импеданс
    32 Ом
    Мин. частота
    20 Гц
    Макс. частота
    20000 Гц
    Питание
    по USB
    Материал корпуса
    металл
    Кнопка отключения микрофона
    есть
    Ширина упаковки, см
    9
    Высота упаковки, см
    21
    Длина упаковки, см
    12
    Вес, г
    261
    Дополнительно
    съемный кабель
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    6 690₽
    80
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    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    2 010 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа