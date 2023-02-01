Микрофон HyperX QuadCast S
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15 990₽
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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
Микрофон HyperX QuadCast SПорадует обширным набором функций и качественной звукозаписью, обеспеченной встроенным поп-фильтром для минимизации посторонних шумов. Модель с настольным исполнением станет оптимальным выбором для начинающих подкастеров и стримеров, для которых важно достойное аудиосопровождение выпускаемого контента. Благодаря амортизирующему подвесу уровень шума окружающей среды будет минимальным, а чувствительность на уровне -36 дБ и спектр улавливаемых частот 20-20000 Гц гарантируют профессиональное качество записи вашего голоса. Микрофон с переключаемой направленностью может использоваться практически в любых условиях записи. Удобству при использовании этой модели способствует удобно расположенная шкала регулировки усиления, при помощи которой можно одним движением настроить чувствительность входа. Устройство, облаченное в черный корпус, выглядит оригинально и эффектно благодаря RGB-подсветке с динамическими эффектами, настраиваемыми в программе HyperX NGENUITY.
Характеристики
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- Тип микрофона
- электретный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм, USB
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 3
- Назначение
- для подкастов, для радио, для телевидения, для стриминга, для компьютера
- Конструкция
- настольный
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -36 дБ
- Диаграмма направленности
- переключаемая
- Импеданс
- 32 Ом
- Мин. частота
- 20
- Макс. частота
- 20000
- Питание
- по USB
- Материал корпуса
- металл
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 19
- Высота упаковки, см
- 12
- Длина упаковки, см
- 25
- Вес, г
- 254
- Дополнительно
- встроенный поп-фильтр
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Х
Х
Хапизов Абдурахман Магомедович
1 февраля 2023
Достоинства
Хороший микрафон
Недостатки
Сложно нормально настроить
Х
Хапизов Абдурахман Магомедович
1 февраля 2023
Достоинства
Хороший микрафон
Недостатки
Сложно нормально настроить
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Т
Тимур
24 января 2021
А этот микрофон подойдёт для записи видео
2
0 0
0
05.ru
27.07.2021 12:32:14
Здравствуйте! Его предназначение для компьютера
0 0
Я
Ян
01.01.2022 01:25:20
Yeah
0 0
Т
Тимур
24 января 2021
А этот микрофон подойдёт для записи видео
2
0
0