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Микрофон HyperX QuadCast S

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Микрофон HyperX QuadCast S
Микрофон HyperX QuadCast S
Микрофон HyperX QuadCast S
Микрофон HyperX QuadCast S
Микрофон HyperX QuadCast S
Микрофон HyperX QuadCast S
Микрофон HyperX QuadCast S
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 116263
Производитель: HyperX
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
1
вопрос
15 990₽
191
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В магазинах:
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Микрофон JBL PBWIRELESSMICAM
15 990₽
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Микрофон JBL PBWIRELESSMICAM
Микрофон JBL PBWIRELESSMICAM
15 990₽
О товаре

Микрофон HyperX QuadCast S

Порадует обширным набором функций и качественной звукозаписью, обеспеченной встроенным поп-фильтром для минимизации посторонних шумов. Модель с настольным исполнением станет оптимальным выбором для начинающих подкастеров и стримеров, для которых важно достойное аудиосопровождение выпускаемого контента. Благодаря амортизирующему подвесу уровень шума окружающей среды будет минимальным, а чувствительность на уровне -36 дБ и спектр улавливаемых частот 20-20000 Гц гарантируют профессиональное качество записи вашего голоса. Микрофон с переключаемой направленностью может использоваться практически в любых условиях записи. Удобству при использовании этой модели способствует удобно расположенная шкала регулировки усиления, при помощи которой можно одним движением настроить чувствительность входа. Устройство, облаченное в черный корпус, выглядит оригинально и эффектно благодаря RGB-подсветке с динамическими эффектами, настраиваемыми в программе HyperX NGENUITY.
  • Яркое RGB освещение с динамическими эффектами
    • Персонализируйте потрясающее RGB-освещение и динамические эффекты для создания эффектных снимков в настраиваемом стиле.
  • Встроенный антивибрационный амортизатор
    • Изолируйте микрофон и подавляйте звуки непреднамеренного грохота и ударов с помощью эластичной веревочной подвески.
  • Датчик отключения звука со светодиодным индикатором состояния
    • Используйте удобную функцию отключения звука, чтобы предотвратить сбой звука, а также светодиодный индикатор состояния микрофона. По умолчанию, если индикатор горит, микрофон активен. Если индикатор не горит, микрофон отключен.
  • Четыре полярных диаграммы направленности на выбор
    • Выберите один из четырех режимов поляризации (стерео, всенаправленный, кардиоидный, двунаправленный), чтобы оптимизировать настройки трансляции и сосредоточиться на звуках, которые вы хотите, чтобы их услышали.
  • Настраивается с помощью программного обеспечения
    • Персонализируйте RGB-освещение и эффекты с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.
  • Регулировка усиления
    • Легко отрегулируйте чувствительность микрофона, повернув диск в нижней части QuadCast.
  • Адаптер для подключения, поп-фильтр и разъем для наушников
    • Универсальный адаптер подходит для устройств с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма, совместим с большинством микрофонных стоек или кронштейнов. Встроенный поп-фильтр помогает блокировать попадание посторонних звуков в микрофон, и вы можете следить за микрофоном через разъем для наушников.
  • Совместимость с несколькими устройствами и программами
    • Получите отличный звук независимо от того, подключаетесь ли вы к ПК, PS5 ™, PS4 ™ или Mac®. QuadCast S сертифицирован Discord и TeamSpeak ™ и работает на основных потоковых платформах, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit. Независимо от того, как вы транслируете, вы можете быть уверены, что вас услышат громко и четко.
    Характеристики
    Тип микрофона
    электретный
    Разъёмы
    jack 3.5 мм, USB
    Цвет
    черный
    Длина кабеля, м
    3
    Назначение
    для подкастов, для радио, для телевидения, для стриминга, для компьютера
    Конструкция
    настольный
    Беспроводной
    нет
    Чувствительность микрофона
    -36 дБ
    Диаграмма направленности
    переключаемая
    Импеданс
    32 Ом
    Мин. частота
    20
    Макс. частота
    20000
    Питание
    по USB
    Материал корпуса
    металл
    Кнопка отключения микрофона
    есть
    Ширина упаковки, см
    19
    Высота упаковки, см
    12
    Длина упаковки, см
    25
    Вес, г
    254
    Дополнительно
    встроенный поп-фильтр
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
    Оставьте отзыв о товаре

    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    Х
    Х
    Хапизов Абдурахман Магомедович
    1 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Хороший микрафон
    Недостатки
    Сложно нормально настроить
    Ответить
    0 0
    Х
    Хапизов Абдурахман Магомедович
    1 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Хороший микрафон
    Недостатки
    Сложно нормально настроить
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы
    Вопросы и ответы
    Т
    Тимур
    24 января 2021
    А этот микрофон подойдёт для записи видео
    2 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    27.07.2021 12:32:14
    Здравствуйте! Его предназначение для компьютера
    Ответить
    0 0
    Я
    Ян
    01.01.2022 01:25:20
    Yeah
    Ответить
    0 0
    Т
    Тимур
    24 января 2021
    А этот микрофон подойдёт для записи видео
    2 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
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    15 990₽
    191
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    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    4 800 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа