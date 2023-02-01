О товаре

Микрофон HyperX QuadCast S Порадует обширным набором функций и качественной звукозаписью, обеспеченной встроенным поп-фильтром для минимизации посторонних шумов. Модель с настольным исполнением станет оптимальным выбором для начинающих подкастеров и стримеров, для которых важно достойное аудиосопровождение выпускаемого контента. Благодаря амортизирующему подвесу уровень шума окружающей среды будет минимальным, а чувствительность на уровне -36 дБ и спектр улавливаемых частот 20-20000 Гц гарантируют профессиональное качество записи вашего голоса. Микрофон с переключаемой направленностью может использоваться практически в любых условиях записи. Удобству при использовании этой модели способствует удобно расположенная шкала регулировки усиления, при помощи которой можно одним движением настроить чувствительность входа. Устройство, облаченное в черный корпус, выглядит оригинально и эффектно благодаря RGB-подсветке с динамическими эффектами, настраиваемыми в программе HyperX NGENUITY. Яркое RGB освещение с динамическими эффектами Персонализируйте потрясающее RGB-освещение и динамические эффекты для создания эффектных снимков в настраиваемом стиле. Встроенный антивибрационный амортизатор Изолируйте микрофон и подавляйте звуки непреднамеренного грохота и ударов с помощью эластичной веревочной подвески. Датчик отключения звука со светодиодным индикатором состояния Используйте удобную функцию отключения звука, чтобы предотвратить сбой звука, а также светодиодный индикатор состояния микрофона. По умолчанию, если индикатор горит, микрофон активен. Если индикатор не горит, микрофон отключен. Четыре полярных диаграммы направленности на выбор Выберите один из четырех режимов поляризации (стерео, всенаправленный, кардиоидный, двунаправленный), чтобы оптимизировать настройки трансляции и сосредоточиться на звуках, которые вы хотите, чтобы их услышали. Настраивается с помощью программного обеспечения Персонализируйте RGB-освещение и эффекты с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Регулировка усиления Легко отрегулируйте чувствительность микрофона, повернув диск в нижней части QuadCast. Адаптер для подключения, поп-фильтр и разъем для наушников Универсальный адаптер подходит для устройств с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма, совместим с большинством микрофонных стоек или кронштейнов. Встроенный поп-фильтр помогает блокировать попадание посторонних звуков в микрофон, и вы можете следить за микрофоном через разъем для наушников. Совместимость с несколькими устройствами и программами Получите отличный звук независимо от того, подключаетесь ли вы к ПК, PS5 ™, PS4 ™ или Mac®. QuadCast S сертифицирован Discord и TeamSpeak ™ и работает на основных потоковых платформах, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit. Независимо от того, как вы транслируете, вы можете быть уверены, что вас услышат громко и четко.