Колонки Edifier R2750DB черный
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Код товара: 94438
Производитель: Edifier
мало
мало
24 990₽
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 136
- Диапазон воспроизводимых частот
- 45-20000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 3
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 68
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x19, 1x101.6, 1x165 мм
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