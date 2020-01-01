Колонка Ginzzu GM-407
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Код товара: 88070
Производитель: Ginzzu
мало
мало
2 790₽
33
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 40
- Диапазон воспроизводимых частот
- 40-20000 Гц
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 10
- Мощность сабвуфера, Вт
- 20
- Размеры динамиков сабвуфера
- 1x101.6 мм
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x76.2 мм
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