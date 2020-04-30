Колонки Defender SPK 230 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 80314
Производитель: Defender
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
720₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 4
- Диапазон воспроизводимых частот
- 100-18000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 2
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1х50 мм
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
М
М
Мурад
30 апреля 2020
Достоинства
Цена, за эту цену качество, и громкость удивительно
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Нужны были недорогие колонки для компьютера в офис просто, просто для звука, купил эти колонки остался доволен, за эту цену лучше и не придумаешь, производитель молодец!
М
М
Мурад
16 февраля 2020
Достоинства
Цена, за эту цену качество, и громкость удивительно
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Нужны были недорогие колонки для компьютера в офис просто, просто для звука, купил эти колонки остался доволен, за эту цену лучше и не придумаешь, производитель молодец!
М
Мурад
30 апреля 2020
Достоинства
Цена, за эту цену качество, и громкость удивительно
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Нужны были недорогие колонки для компьютера в офис просто, просто для звука, купил эти колонки остался доволен, за эту цену лучше и не придумаешь, производитель молодец!
Похожие товары
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-23%
Колонки Sven 235 черный
690₽
890₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-39%
MICROLAB B56 черные, RMS 3Вт
790₽
1 290₽
-34%
Колонки Sven SPS-604 черный
790₽
1 190₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Oklick OK-126 черный
790₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Oklick OK-165 черный
750₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Defender Z4 (2x3W +Subwoofer 10W) < 65508 >
840₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.