Колонки Logitech S120 черный
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Код товара: 3889
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
-38%
В наличии
В наличии
990₽
1 590₽
11
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О товаре
стерео, 2.30Вт, 50-20000Гц, пластик
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 2.3
- Диапазон воспроизводимых частот
- 50-20000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 1.15
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