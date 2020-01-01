Колонки Sven SPS-605 черный
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Код товара: 3852
Производитель: Endever
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
1 390₽
16
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О товаре
стерео, 6Вт, 100-18000Гц, MDF
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 6
- Диапазон воспроизводимых частот
- 100-18000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 3
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x63 мм
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