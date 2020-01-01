Колонки Sven SPS-702 дерево
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Код товара: 3846
Производитель: Endever
Гарантия: 6 мес.
30 декабря
30 декабря
3 990₽
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от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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О товаре
стерео, 40Вт, 40-22000Гц
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 40
- Диапазон воспроизводимых частот
- 40-22000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 2
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 20
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x19, 1x100 мм
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