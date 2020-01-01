Колонки Defender SPK 22 Черные (2x2.5W, питание от USB) < 65503 >
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Код товара: 3790
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
250₽
3
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 5
- Диапазон воспроизводимых частот
- 100 Гц - 20 кГц
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 2.5
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