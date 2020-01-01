Колонки Edifier R1100 черный
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Код товара: 32207
Производитель: Edifier
Гарантия: 8 мес.
мало
мало
6 490₽
77
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О товаре
стерео, 42Вт, 65-20000Гц, MDF
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 42
- Диапазон воспроизводимых частот
- 65-20000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 2
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 21
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x13, 1x116 мм
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