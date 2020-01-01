Колонки Logitech Z-213 (RTL) (2x1.5W+Subwoofer 4W дерево, пульт ДУ проводной) < 980-000942 >
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Код товара: 17556
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
1 790₽
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О товаре
2.1, 7Вт, 65-20000Гц, ПДУ
Характеристики
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- Тип системы
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 7
- Диапазон воспроизводимых частот
- 65-20000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 1.5
- Мощность сабвуфера, Вт
- 4
- Размеры динамиков сабвуфера
- 1x100 мм
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x50 мм
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