Колонки Sven SPS-609 коричневый
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Код товара: 16607
Производитель: Endever
мало
мало
3 390₽
40
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О товаре
стерео, 10Вт, 70-18000Гц, MDF
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 10
- Диапазон воспроизводимых частот
- 70-18000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 5
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x76 мм
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