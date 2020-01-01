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Периферийные устройства
Колонки
Колонки CBR CMS 512L черный

Колонки CBR CMS 512L черный

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Колонки CBR CMS 512L черный
Колонки CBR CMS 512L черный
Колонки CBR CMS 512L черный
Колонки CBR CMS 512L черный
Колонки CBR CMS 512L черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103675
Производитель: CBR
мало
мало
650₽
7
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Характеристики
Тип системы
2.0
Суммарная мощность, Вт
6
Диапазон воспроизводимых частот
60-20000 Гц
Мощность фронтальных колонок, Вт
6
Размеры динамиков фронтальных колонок
45 мм
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мало
мало
650₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа