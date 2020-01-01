Колонки CBR CMS 512L черный
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Код товара: 103675
Производитель: CBR
мало
мало
650₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 6
- Диапазон воспроизводимых частот
- 60-20000 Гц
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 6
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 45 мм
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