Колонки Oklick OK-117 черный
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Код товара: 100461
Производитель: Oklick
31 декабря
31 декабря
10 990₽
131
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 80
- Диапазон воспроизводимых частот
- 35 - 20000 Гц
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 80
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