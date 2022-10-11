Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Периферийные устройства
Компьютерные наушники
Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный

Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный

1 отзыв
Наведите на фотографию для увеличения
Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный
Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный
Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный
Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный
Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 99530
Производитель: Redragon
В наличии
В наличии
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип устройства
Проводная гарнитура
Конструкция
полноразмерные
Игровая гарнитура
да
Цвет
черный
Формат звуковой схемы
7.1
Вес, г
520
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Чувствительность, дБ
103
Импеданс, Ом
32
Особенности
вибросопровождение
Микрофон с шумоподавлением
нет
Регулятор громкости
есть
Микрофон
есть
Разъём
USB
Длина кабеля, м
2
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

И
И
Ислам
11 октября 2022
Хорошо
Достоинства
Отличный звук
Комментарии
Почему то пришла от производителя дефендер, с логотипом Рэд драгон
Ответить
0 0
И
Ислам
11 октября 2022
Хорошо
Достоинства
Отличный звук
Комментарии
Почему то пришла от производителя дефендер, с логотипом Рэд драгон
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Наушники накладные Sony MDR-XB450AP-B черные
2 390₽
3 790₽
Наушники накладные Sony MDR-XB450AP-B черные
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Sennheiser PC 3 CHAT черный
2 290₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Sennheiser PC 3 CHAT черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Logitech PC Headset 960 USB черный
2 790₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Logitech PC Headset 960 USB черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
2 150₽
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Jet.A GHP-400 PRO красный
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Jet.A GHP-400 PRO красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Muses 2 красный
2 090₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Muses 2 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура JBL Quantum 100 черный
2 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура JBL Quantum 100 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Проводная гарнитура Sennheiser EPOS PC 5.2 CHAT черный
2 890₽
Проводная гарнитура Sennheiser EPOS PC 5.2 CHAT черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Defender Flame черный
2 790₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Defender Flame черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Siren 2 H301 черный
2 290₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Siren 2 H301 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Lamia 2 белый
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Lamia 2 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Epius черный
2 790₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Epius черный
-37%
Наушники накладные Sony MDR-XB450AP-B черные
Наушники накладные Sony MDR-XB450AP-B черные
2 390₽
3 790₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Sennheiser PC 3 CHAT черный
Проводная гарнитура Sennheiser PC 3 CHAT черный
2 290₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Logitech PC Headset 960 USB черный
Проводная гарнитура Logitech PC Headset 960 USB черный
2 790₽
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
2 150₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Jet.A GHP-400 PRO красный
Проводная гарнитура Jet.A GHP-400 PRO красный
2 890₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Muses 2 красный
Проводная гарнитура Redragon Muses 2 красный
2 090₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа