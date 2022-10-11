Проводная гарнитура Redragon Aspis Pro черный
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Код товара: 99530
Производитель: Redragon
В наличии
В наличии
2 590₽
31
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Вес, г
- 520
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 103
- Импеданс, Ом
- 32
- Особенности
- вибросопровождение
- Микрофон с шумоподавлением
- нет
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
- Длина кабеля, м
- 2
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
И
И
Ислам
11 октября 2022
Достоинства
Отличный звук
Комментарии
Почему то пришла от производителя дефендер, с логотипом Рэд драгон
И
Ислам
11 октября 2022
Достоинства
Отличный звук
Комментарии
Почему то пришла от производителя дефендер, с логотипом Рэд драгон
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