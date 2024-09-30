Проводная гарнитура Razer Kraken X Lite черный

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Проводная гарнитура Razer Kraken X Lite Использует мягкие охватывающие амбушюры, которые плотно прилегают к ушным каналам. Это изолирует от посторонних шумов, позволяя погрузиться в виртуальный звук. Динамики диаметром 40 мм формируют объемный звук 7.1 Virtual, который обеспечивает точное позиционирование в процессе игры. Вы будете слышать направление звука, определять сторону, где враг ведет активность. Вы получаете сбалансированное, чистое звучание в диапазоне 12-28000 Гц. Фиксируются на мягкое регулируемое оголовье. Их положение можно отрегулировать так, чтобы не ощущать дискомфорта при длительном нахождении в них. Мягкая прокладка на внутренней стороне оголовья снижает давление на голову, снимая напряжение. Гарнитура содержит на корпусе гибкий микрофон с подвижным креплением. Его можно отодвинуть, когда он не нужен. Микрофон передает четко голос, заглушая сбоку и сзади фоновые шумы. Это обусловлено использованием микрофоном кардиоидной диаграммы, фокусирующейся у рта. Сверхлегкие и удобные Что, если мы скажем вам, что можно испытать полное погружение в игру, не ощущая, что у вас на голове есть гарнитура? Они сверхлегкие, весом всего 230 г, и с виртуальным объемным звуком 7.1. Садитесь и играйте в течение нескольких часов — ваш игровой марафон на одном дыхании. Чистый звук с точным позиционированием Наушники можно использовать совместно с программой для формирования виртуального объемного звука 7.1 surround sound, которая позволяет добиться точного позиционирования звука во время игры — вы сможете на слух определять направление, где происходит активность противника, чтобы вовремя присоединиться к перестрелке. Благодаря точно настроенным 40-миллиметровым динамикам, гарнитура воспроизводит чистый и сбалансированный звук, как от грохочущих взрывов канонады, так и от крадущихся шагов спецназа в тайных операциях. Чистая связь Гибкий с фиксацией микрофон использует кардиоидную диаграмму направленности, которая позволяет записывать звук из области, которая фокусируется у вашего рта. Это помогает четко передать ваш голос, подавляя фоновые шумы сзади и сбоку. Совместимость Совместимы с ПК, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и мобильными устройствами с аудиоразъемом 3,5 мм.