Проводная гарнитура CBR CHP 313M черный
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Код товара: 96881
Производитель: CBR
мало
мало
290₽
3
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 85
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 30
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 16000
- Чувствительность, дБ
- 105
- Импеданс, Ом
- 32
- Микрофон с шумоподавлением
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.5
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