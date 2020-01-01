Беспроводная гарнитура Sennheiser HDR 165 черный
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Код товара: 86312
Производитель: Sennheiser
31 декабря
31 декабря
5 890₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 300
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 18
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 21000
- Чувствительность, дБ
- 106
- Особенности
- неодимовые магниты
- Микрофон с шумоподавлением
- нет
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- нет
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