Проводная гарнитура Kingston HyperX Cloud II черный
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Код товара: 83808
Производитель: Kingston
1 января
1 января
8 990₽
107
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- красный, черный
- Вес, г
- 320
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 15
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 25000
- Чувствительность, дБ
- 98
- Максимальная мощность, мВт
- 150
- Импеданс, Ом
- 2200
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Длина кабеля, м
- 1
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