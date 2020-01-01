Проводная гарнитура Kingston HyperX Cloud Stinger черный
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Код товара: 67825
Производитель: Kingston
В наличии
В наличии
5 390₽
64
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О товаре
проводная гарнитура с полноразмерными наушниками, закрытая, регулятор громкости, микрофон с шумоподавлением, вес 275 г, разъем 2 x mini jack 3.5 mm, кабель 1.3 м
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Вес, г
- 275
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 18
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 23000
- Чувствительность, дБ
- 102
- Максимальная мощность, мВт
- 500
- Импеданс, Ом
- 30
- Цвет
- черный
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- mini jack 3.5 mm combo
- Длина кабеля, м
- 1.3
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