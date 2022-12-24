Проводная гарнитура Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный
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Код товара: 53945
Производитель: Oklick
В наличии
В наличии
770₽
9
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Вес, г
- 324
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 56
- Импеданс, Ом
- 32
- Цвет
- красный, черный
- Микрофон с шумоподавлением
- нет
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 2.5
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Д
Д
Джанаев Арсланали Асабалиевич
24 декабря 2022
Достоинства
просто топ
Д
Джанаев Арсланали Асабалиевич
24 декабря 2022
Достоинства
просто топ
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