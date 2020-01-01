Наушники с микрофоном Redragon Excidium (с регулятором громкости, шнур 2.2м)
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Код товара: 51974
Производитель: Redragon
31 декабря
31 декабря
790₽
9
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от 2 до 5 дней
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О товаре
проводная гарнитура с полноразмерными наушниками, закрытая, регулятор громкости, разъем 2 x mini jack 3.5 mm, кабель 2.2 м
Характеристики
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- Цвет
- черный
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