Проводная гарнитура Sennheiser PC 3 CHAT черный
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Код товара: 48348
Производитель: Sennheiser
В наличии
В наличии
2 290₽
27
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О товаре
проводная гарнитура с накладными наушниками, микрофон с шумоподавлением, вес 77 г, разъем 2 x mini jack 3.5 mm, кабель 2 м
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Вес, г
- 77
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 42
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 17000
- Чувствительность, дБ
- 95
- Импеданс, Ом
- 32
- Цвет
- черный
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 2
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