Проводная гарнитура A4Tech HS-28 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 43225
Производитель: A4Tech
31 декабря
31 декабря
890₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
проводная гарнитура с полноразмерными наушниками, закрытая, микрофон с шумоподавлением, разъем 2 x mini jack 3.5 mm
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- нет
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Вес, г
- 215
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 105
- Максимальная мощность, мВт
- 50
- Импеданс, Ом
- 32
- Цвет
- оранжевый, черный
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Наушники с микрофоном Redragon Excidium (с регулятором громкости, шнур 2.2м)
790₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный
770₽
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 белый
770₽
Проводная гарнитура Oklick ZEUS HS-L400G черный
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Redragon Lagopasmutus 2 черный
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Oklick HS-L500G TOXIC черный
990₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
К
Карина Магомедрасулова
15 января 2021
Купила наушники, поработала несколько часов и звук в наушниках стал еле слышим, хотя в настройках звук на 98. Можно ли их вернуть? Одни вообще не открывала, вторые открыты аккуратно
1
0 0
Е
Екатерина
15.01.2021 18:20:43
если с момента покупки не прошло более 2х недель, обратитесь в наш гарантийный отдел, товар продиагностируют, в случае подтверждения брака, осуществят возврат либо обмен
Ответить
0 0
К
Карина Магомедрасулова
15 января 2021
Купила наушники, поработала несколько часов и звук в наушниках стал еле слышим, хотя в настройках звук на 98. Можно ли их вернуть? Одни вообще не открывала, вторые открыты аккуратно
1
0
0