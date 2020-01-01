Наушники Defender HN-101(с регулятором громкости)
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Код товара: 4260
Производитель: Defender
-24%
мало
мало
190₽
250₽
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О товаре
накладные, 32Ом, 85дБ
Характеристики
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- Конструкция
- накладные
- Чувствительность, дБ
- 85
- Импеданс, Ом
- 32
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- нет
- Длина кабеля, м
- 1.8
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