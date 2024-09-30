Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый

О товаре

Простой способ начать общение на компьютере, смартфоне или планшете. В модели H111 имеется стандартный аудиоразъем 3,5 мм; она совместима с большинством операционных систем и платформ.

Насыщенный стереозвук гарантирует четкую слышимость во время игр, прослушивания музыки и общения.

Штатив микрофона можно поворачивать на 180°, располагая его слева или справа, а также убирать, когда микрофон не используется.

Положение микрофона с универсальным креплением может меняться для улучшения передачи голоса и подавления фонового шума.

Легкая и при этом надежная стереогарнитура имеет широкие возможности регулировки.

Благодаря амбушюрам из сверхмягкого пеноматериала ее можно с комфортом носить долгое время.

СТЕРЕОЗВУК.

Кристально чистое звучание во время игр, прослушивания музыки и общения. H111 — это надежная гарнитура для повседневного применения, в том числе для видеозвонков родственникам и коллегам.

ПОВОРОТНЫЙ МИКРОФОН.

Штатив микрофона можно поворачивать на 180°, располагая его слева или справа, а также убирать, когда микрофон не используется.

Положение микрофона с универсальным креплением может меняться для улучшения передачи голоса и подавления фонового шума.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ОГОЛОВЬЕ.

Эта легкая и надежная стереогарнитура имеет широкие возможности регулировки. Благодаря амбушюрам из сверхмягкого пеноматериала ее можно с комфортом носить долгое время.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ АУДИОРАЗЪЕМ 3,5 ММ.

Просто вставьте штекер 3,5 мм в компьютер, смартфон или планшет — и можно начинать общение.