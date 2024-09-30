Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
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Простой способ начать общение на компьютере, смартфоне или планшете. В модели H111 имеется стандартный аудиоразъем 3,5 мм; она совместима с большинством операционных систем и платформ.
- Насыщенный стереозвук гарантирует четкую слышимость во время игр, прослушивания музыки и общения.
- Штатив микрофона можно поворачивать на 180°, располагая его слева или справа, а также убирать, когда микрофон не используется.
- Положение микрофона с универсальным креплением может меняться для улучшения передачи голоса и подавления фонового шума.
- Легкая и при этом надежная стереогарнитура имеет широкие возможности регулировки.
- Благодаря амбушюрам из сверхмягкого пеноматериала ее можно с комфортом носить долгое время.
СТЕРЕОЗВУК.
Кристально чистое звучание во время игр, прослушивания музыки и общения. H111 — это надежная гарнитура для повседневного применения, в том числе для видеозвонков родственникам и коллегам.
ПОВОРОТНЫЙ МИКРОФОН.
- Штатив микрофона можно поворачивать на 180°, располагая его слева или справа, а также убирать, когда микрофон не используется.
- Положение микрофона с универсальным креплением может меняться для улучшения передачи голоса и подавления фонового шума.
РЕГУЛИРУЕМОЕ ОГОЛОВЬЕ.
Эта легкая и надежная стереогарнитура имеет широкие возможности регулировки. Благодаря амбушюрам из сверхмягкого пеноматериала ее можно с комфортом носить долгое время.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ АУДИОРАЗЪЕМ 3,5 ММ.
Просто вставьте штекер 3,5 мм в компьютер, смартфон или планшет — и можно начинать общение.
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Цвет
- серебристый
- Вес, г
- 220
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 100
- Импеданс, Ом
- 32
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