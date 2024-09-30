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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый

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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H110 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 4249
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
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ДО 30.09.24

890₽
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В магазинах:
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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
990₽
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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
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Проводная гарнитура Genius HS-04S черный
990₽
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Проводная гарнитура Genius HS-04S черный
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Проводная гарнитура Genius HS-400A черный
990₽
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Проводная гарнитура Genius HS-400A черный
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Беспроводная/проводная гарнитура A4Tech Bloody M320 черный
950₽
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Беспроводная/проводная гарнитура A4Tech Bloody M320 черный
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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
990₽
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Проводная гарнитура Genius HS-04S черный
Проводная гарнитура Genius HS-04S черный
990₽
11
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Проводная гарнитура Genius HS-400A черный
Проводная гарнитура Genius HS-400A черный
990₽
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Беспроводная/проводная гарнитура A4Tech Bloody M320 черный
Беспроводная/проводная гарнитура A4Tech Bloody M320 черный
950₽
О товаре

Простой способ начать общение на компьютере, смартфоне или планшете. В модели H111 имеется стандартный аудиоразъем 3,5 мм; она совместима с большинством операционных систем и платформ.

  • Насыщенный стереозвук гарантирует четкую слышимость во время игр, прослушивания музыки и общения.
  • Штатив микрофона можно поворачивать на 180°, располагая его слева или справа, а также убирать, когда микрофон не используется.
  • Положение микрофона с универсальным креплением может меняться для улучшения передачи голоса и подавления фонового шума.
  • Легкая и при этом надежная стереогарнитура имеет широкие возможности регулировки.
  • Благодаря амбушюрам из сверхмягкого пеноматериала ее можно с комфортом носить долгое время.

СТЕРЕОЗВУК.

Кристально чистое звучание во время игр, прослушивания музыки и общения. H111 — это надежная гарнитура для повседневного применения, в том числе для видеозвонков родственникам и коллегам.

ПОВОРОТНЫЙ МИКРОФОН.

  • Штатив микрофона можно поворачивать на 180°, располагая его слева или справа, а также убирать, когда микрофон не используется.
  • Положение микрофона с универсальным креплением может меняться для улучшения передачи голоса и подавления фонового шума.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ОГОЛОВЬЕ.

Эта легкая и надежная стереогарнитура имеет широкие возможности регулировки. Благодаря амбушюрам из сверхмягкого пеноматериала ее можно с комфортом носить долгое время.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ АУДИОРАЗЪЕМ 3,5 ММ.

Просто вставьте штекер 3,5 мм в компьютер, смартфон или планшет — и можно начинать общение.

Характеристики
Тип устройства
Проводная гарнитура
Конструкция
накладные
Игровая гарнитура
нет
Цвет
серебристый
Вес, г
220
Формат звуковой схемы
2.0
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Чувствительность, дБ
100
Импеданс, Ом
32
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890₽
10
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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