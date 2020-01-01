Наушники накладные Sony MDR-XB450AP-B черные
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Код товара: 4192
Производитель: Sony
-37%
В наличии
В наличии
2 390₽
3 790₽
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О товаре
накладные, закрытые, 24Ом, 102дБ
Характеристики
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- Конструкция
- накладные
- Вес, г
- 165
- Чувствительность, дБ
- 102
- Импеданс, Ом
- 24
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