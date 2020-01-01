Проводная гарнитура Logitech PC Headset 960 USB черный
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Код товара: 40837
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
2 790₽
33
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О товаре
проводная, накладная, регулятор громкости, USB, кабель 2.4 м
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Вес, г
- 70
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 65
- Импеданс, Ом
- 32
- Цвет
- черный
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
- Длина кабеля, м
- 2.4
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