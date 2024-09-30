Проводная гарнитура A4Tech Bloody G501 черный

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Проводная гарнитура A4Tech Bloody G501 Разработана для любителей компьютерных игр. Модель выделяется оригинальной конструкцией с красными декоративными элементами и продуманной эргономикой. Система 7.1-канального виртуального звучания, динамики 40 мм и игровой контроллер тембра способствуют максимальному погружению в игровой процесс. Охватывающие амбушюры из мягкого материала не вызывают ощущения сдавливания и усталости. Закрытое акустическое оформление изолирует от внешних шумов для полной концентрации. Из преимуществ – неспутывающийся кабель USB с тканевой оплеткой. Мощные драйверы Высокопроизводительные 40-миллиметровые динамики с неодимовым магнитом настроены на чистые высокие и средние частоты, а также глубокие басы для мощных низких частот. Диапазон частот 20-20000 Гц. 7.1 Виртуальный объемный звук Процесс игры и звуковое сопровождение дополняют друг друга. Помимо опыта игры вы также можете насладиться объемным звучанием ваших любимых блокбастеров. Аудио и акустический режим предоставят вам разнообразие вариантов и позволят заранее программировать 6 различных режимов управления звуком. Регулируемый микрофон Портативность - это важный фактор при выборе гарнитуры. Регулируемый микрофон встроен в ваш левый наушник и при необходимости его можно спрятать. Восприятие звука можно также отрегулировать с помощью программного обеспечения Tonemaker. Настройте гарнитуру в соответствии со всеми вашими звуковыми предпочтениями! Высокоскоростной USB HD Audio Engine Обеспечение высокой и точной скорости передачи аудио. Закрытое акустическое оформление Полностью закрывают уши для лучшей изоляции от внешних звуков, позволяя сосредоточиться на игре, не отвлекаясь на посторонние шумы. Легкая конструкция Легкая конструкция с удобным оголовьем обеспечивает комфорт при длительном использовании. 3 аудиорежима Переключение между 3 аудиорежимами: Smart Gaming / 2.0 Music / 7.1 Surround Sound. Система распознавания звука 5-ступенчатое управление звуком в игре позволяет геймерам FPS свободно настраивать звук «шагов, смены оружия, стрельбы, перезарядки и дыхания».