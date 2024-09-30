Проводная гарнитура A4Tech Bloody G501 черный
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3 090₽
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О товаре
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G501Разработана для любителей компьютерных игр. Модель выделяется оригинальной конструкцией с красными декоративными элементами и продуманной эргономикой. Система 7.1-канального виртуального звучания, динамики 40 мм и игровой контроллер тембра способствуют максимальному погружению в игровой процесс. Охватывающие амбушюры из мягкого материала не вызывают ощущения сдавливания и усталости. Закрытое акустическое оформление изолирует от внешних шумов для полной концентрации. Из преимуществ – неспутывающийся кабель USB с тканевой оплеткой.
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 258
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 100
- Импеданс, Ом
- 16
- Особенности
- мягкие амбушюры, регулируемое оголовье
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