Logitech Headset H540 (наушники с микрофоном, USB, с рег. громкости) < 981-000480 >
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Код товара: 4000
Производитель: Logitech
мало
мало
4 990₽
59
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О товаре
проводная, накладная, регулятор громкости, USB
Характеристики
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- Тип крепления
- оголовье
- Регулятор громкости
- есть
- Подключение кабеля
- одностороннее
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