Проводная гарнитура A4Tech Bloody G500 черный
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Код товара: 3999
Производитель: A4Tech
В наличии
В наличии
1 390₽
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О товаре
проводная, мониторная, закрытая, 2 x mini jack 3.5 mm
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Вес, г
- 258
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 100
- Импеданс, Ом
- 16
- Цвет
- черный
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 2
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