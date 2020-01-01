Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
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Общайтесь онлайн без помех с помощью удобной гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном, которая легко подключается к порту USB (Plug-and-play). Правосторонний подвесной микрофон, положение которого можно регулировать и отвернуть, когда он не используется. Благодаря встроенным элементам управления можно регулировать громкость и отключать звук вызова, не прерывая разговор.
Диффузоры с лазерной настройкой улучшают качество звука, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и играть в любимые игры.
- Оптимальный уровень комфорта: Наушники для ПК с оголовьем и чашками наушников с мягким покрытием
- Высокое качество звучания: Насладитесь звучанием премиум-качества;
- Системные требования: ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 или более поздней версии, Chrome OS, USB-порт, MAC OS X (10.2.8 или более поздней версии) USB-порт;
- Функция шумоподавления: Вращающийся микрофон, который уменьшает фоновый шум, обеспечивая четкую слышимость во время звонков
- Встроенные элементы управления: Регулируйте громкость и отключайте микрофон с помощью элементов управления, установленных на кабеле гарнитуры
- Подключение через USB-порт: Подключайте и сразу же приступайте к использованию благодаря простому подключению через USB-порт Переходите на модель Logitech H540 и получайте звук высокого качества, а также возможность управлять гарнитурой с помощью элементов управления на наушнике
Сертификация Works with Chromebook: Данный продукт прошел испытания на совместимость с Chromebook и получил соответствующую сертификацию, а это значит, что он соответствует стандартам совместимости Google и прекрасно подходит для работы с Chromebook
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если гарнитура не работает, отрегулируйте громкость с помощью соответствующего элемента управления на кабеле. Убедитесь, что на гарнитуре не отключен звук. Если звук отключен, индикатор отключения звука мигает. Проверьте подключение USB-кабеля к компьютеру. Попробуйте использовать другой USB-порт компьютера. Подключите приемник непосредственно к компьютеру. Не используйте USB-концентратор
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Вес, г
- 197
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 94
- Импеданс, Ом
- 32
- Цвет
- черный
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
- Длина кабеля, м
- 2.33
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