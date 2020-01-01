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Компьютерные наушники
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный

Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный

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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H390 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 32040
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
мало
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3 890₽
130
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О товаре

Общайтесь онлайн без помех с помощью удобной гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном, которая легко подключается к порту USB (Plug-and-play). Правосторонний подвесной микрофон, положение которого можно регулировать и отвернуть, когда он не используется. Благодаря встроенным элементам управления можно регулировать громкость и отключать звук вызова, не прерывая разговор.

Диффузоры с лазерной настройкой улучшают качество звука, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и играть в любимые игры.

  • Оптимальный уровень комфорта: Наушники для ПК с оголовьем и чашками наушников с мягким покрытием
  • Высокое качество звучания: Насладитесь звучанием премиум-качества;
  • Системные требования: ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 или более поздней версии, Chrome OS, USB-порт, MAC OS X (10.2.8 или более поздней версии) USB-порт;
  • Функция шумоподавления: Вращающийся микрофон, который уменьшает фоновый шум, обеспечивая четкую слышимость во время звонков
  • Встроенные элементы управления: Регулируйте громкость и отключайте микрофон с помощью элементов управления, установленных на кабеле гарнитуры
  • Подключение через USB-порт: Подключайте и сразу же приступайте к использованию благодаря простому подключению через USB-порт Переходите на модель Logitech H540 и получайте звук высокого качества, а также возможность управлять гарнитурой с помощью элементов управления на наушнике

Сертификация Works with Chromebook: Данный продукт прошел испытания на совместимость с Chromebook и получил соответствующую сертификацию, а это значит, что он соответствует стандартам совместимости Google и прекрасно подходит для работы с Chromebook

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если гарнитура не работает, отрегулируйте громкость с помощью соответствующего элемента управления на кабеле. Убедитесь, что на гарнитуре не отключен звук. Если звук отключен, индикатор отключения звука мигает. Проверьте подключение USB-кабеля к компьютеру. Попробуйте использовать другой USB-порт компьютера. Подключите приемник непосредственно к компьютеру. Не используйте USB-концентратор

Характеристики
Тип устройства
Проводная гарнитура
Конструкция
накладные
Игровая гарнитура
нет
Вес, г
197
Формат звуковой схемы
2.0
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Чувствительность, дБ
94
Импеданс, Ом
32
Цвет
черный
Микрофон с шумоподавлением
есть
Регулятор громкости
есть
Микрофон
есть
Разъём
USB
Длина кабеля, м
2.33
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа