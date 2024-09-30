Проводная гарнитура Genius HS-04SU серебристый
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1 290₽
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О товаре
Проводная гарнитура Genius HS-04SUЗакрытые накладные наушники с двумя разъемами созданы специально для того, чтобы вы могли наслаждаться любимыми композициями в высоком качестве. Вы также можете принимать участие в захватывающих онлайн-играх и общаться с родственниками, друзьями или коллегами – эта модель аудиогарнитуры оснащена встроенным микрофоном. Ощутите всю полноту звука без посторонних шумов и помех благодаря частоте воспроизведения до 20000 Гц. Закрытый тип наушников обеспечивает хорошую слышимость. Задавайте нужные вам аудиопараметры с помощью регулятора звука, расположенного прямо на самой гарнитуре. Данная модель наушников оснащена разъемами 3.5 mm jack. Выберите подходящий вариант и мгновенно погрузитесь в мир музыки и компьютерных развлечений. Кабель длиной 2 м не допустит разъединения гарнитуры – занимайтесь своими делами, ничем себя не ограничивая. С такими функциями HS-04SU не оставит никого равнодушным.
Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- серебристый
- Вес, г
- 335
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 110
- Импеданс, Ом
- 32
- Особенности
- мягкие амбушюры, регулируемое оголовье
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