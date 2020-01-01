Проводная гарнитура Sven AP-010MV серебристый
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Код товара: 27796
Производитель: Endever
31 декабря
31 декабря
290₽
3
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Вес, г
- 72
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 105
- Импеданс, Ом
- 32
- Цвет
- серебристый
- Микрофон с шумоподавлением
- нет
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 2
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