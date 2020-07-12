Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Периферийные устройства
Компьютерные наушники
Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный

Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный

1 отзыв
Наведите на фотографию для увеличения
Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный
Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный
Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный
Проводная гарнитура Defender Warhead G-300 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 23983
Производитель: Defender
мало
мало
690₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре
проводная, мониторная, закрытая, регулятор громкости, 2 x mini jack 3.5 mm, кабель 2.5 м
Характеристики
Тип устройства
Проводная гарнитура
Конструкция
полноразмерные
Игровая гарнитура
да
Вес, г
420
Формат звуковой схемы
2.0
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Чувствительность, дБ
115
Импеданс, Ом
32
Цвет
зеленый, черный
Микрофон с шумоподавлением
нет
Регулятор громкости
есть
Микрофон
есть
Разъём
2 x mini jack 3.5 mm
Длина кабеля, м
2.5
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

А
А
Асрлан
12 июля 2020
Хорошо
Достоинства
Цена и относительно неплохой внешний вид
Недостатки
Конкретно мне приехали с дефектами, а именно - компьютер никак не хотел их видеть + слегка изувеченный внешний вид
Комментарии
Не советую брать, лучше выберите что-то другое
Ответить
0 0
А
Асрлан
12 июля 2020
Хорошо
Достоинства
Цена и относительно неплохой внешний вид
Недостатки
Конкретно мне приехали с дефектами, а именно - компьютер никак не хотел их видеть + слегка изувеченный внешний вид
Комментарии
Не советую брать, лучше выберите что-то другое
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Наушники с микрофоном Redragon Excidium (с регулятором громкости, шнур 2.2м)
790₽
Наушники с микрофоном Redragon Excidium (с регулятором громкости, шнур 2.2м)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный
770₽
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 белый
770₽
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Проводная гарнитура Oklick HS-L380G ABBADON черный
690₽
Проводная гарнитура Oklick HS-L380G ABBADON черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Проводная гарнитура Defender Warhead G-160 черный
590₽
Проводная гарнитура Defender Warhead G-160 черный
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Наушники с микрофоном Redragon Excidium (с регулятором громкости, шнур 2.2м)
Наушники с микрофоном Redragon Excidium (с регулятором громкости, шнур 2.2м)
790₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный
770₽
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 белый
Проводная гарнитура Oklick HS-G300 белый
770₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Oklick HS-L380G ABBADON черный
Проводная гарнитура Oklick HS-L380G ABBADON черный
690₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводная гарнитура Defender Warhead G-160 черный
Проводная гарнитура Defender Warhead G-160 черный
590₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
690₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа