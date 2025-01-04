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Беспроводная гарнитура Logitech G435 черный
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Код товара: 183181
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5 990₽
Самовывоз
бесплатно,в 6 магазинах
бесплатно,в 6 магазинах
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О товаре
Беспроводная гарнитура Logitech G435Оснащенная мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем радиочастотная гарнитура исключительно комфортна. Эксплуатация устройства в течение многих часов подряд не доставит пользователю неудобств. Это актуально: гарнитура ориентирована на использование в играх. Модель совместима с консолями Nintendo Switch, PS4 и PS5. Одной из особенностей гарнитуры является поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos. Поддерживает два способа подключения – Bluetooth и радиоканал. Модель имеет закрытое акустическое оформление. Наушники устройства надежно ограждают пользователя от звуков внешнего мира. Воспроизведение осуществляется в широком частотном диапазоне – от 20 Гц до 20 кГц. Передача голоса осуществляется «усилиями» микрофона, встроенного в корпус. Максимальное время работы гарнитуры без подзарядки аккумулятора составляет 18 ч. Устройство легкое: его масса равна лишь 165 г. Гарнитура имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. Цвет дополнительных элементов – желтый.
Характеристики
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- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Радиус действия, м
- 10
- Тип крепления
- оголовье
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
И
И
Ильяс
4 января 2025
Достоинства
Легкие, качественные, удобные
А
А
Айшат
23 декабря 2024
И
Ильяс
4 января 2025
Достоинства
Легкие, качественные, удобные
Вопросы и ответы
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Г
Гость 89
31 декабря 2022
Гарантия есть ?
1
1 1
0
05.ru
31.12.2022 18:30:18
Добрый день! Гарантия 2 года от производителя
0 0
Г
Гость 89
31 декабря 2022
Гарантия есть ?
1
1
1