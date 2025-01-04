Беспроводная гарнитура Logitech G435 черный

О товаре

Беспроводная гарнитура Logitech G435 Оснащенная мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем радиочастотная гарнитура исключительно комфортна. Эксплуатация устройства в течение многих часов подряд не доставит пользователю неудобств. Это актуально: гарнитура ориентирована на использование в играх. Модель совместима с консолями Nintendo Switch, PS4 и PS5. Одной из особенностей гарнитуры является поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos. Поддерживает два способа подключения – Bluetooth и радиоканал. Модель имеет закрытое акустическое оформление. Наушники устройства надежно ограждают пользователя от звуков внешнего мира. Воспроизведение осуществляется в широком частотном диапазоне – от 20 Гц до 20 кГц. Передача голоса осуществляется «усилиями» микрофона, встроенного в корпус. Максимальное время работы гарнитуры без подзарядки аккумулятора составляет 18 ч. Устройство легкое: его масса равна лишь 165 г. Гарнитура имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. Цвет дополнительных элементов – желтый. Самая экологичная игровая гарнитура От проектирования до производства и доставки мы по возможности использовали переработанный пластик, создали ответственную упаковку и изготовили сертифицированный G435 CarbonNeutral. Изготовлена из переработанного пластика В состав пластиковых деталей входит не менее 22% сертифицированного пластика, переработанного после потребления по весу. Углеродно-нейтральный Сертифицирована как CarbonNeutral. Это означает, что углеродный след продукта и упаковки сведен к нулю благодаря инвестициям Logitech в проекты по компенсации выбросов углекислого газа. 18 часов воспроизведения Независимо от того, играете ли вы или слушаете музыку, вы сможете наслаждаться беспроводной связью в течение 18 часов при полной зарядке. Звукоизоляционная пена с эффектом памяти Наушники G435 обтянуты дышащей тканью, которая сохраняет прохладу в ушах во время длительных игровых сессий. Подкладка из пены с эффектом памяти не только удобна, но и помогает поглощать звуковые волны, улучшая