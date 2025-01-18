Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий

О товаре

Беспроводная игровая гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED.

Тщательно сбалансированный высококачественный звук игрового уровня, 40-мм аудиодрайверы и совместимость с Dolby Atmos и Windows Sonic обеспечивают идеальный объемный звук для всех Ваших игровых приключений.

Вес: 165 г

Размеры (наименьшее положение): 162,56 × 170,18 × 71,12 мм

Драйвер: 40-мм аудио драйверы

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

Импеданс: 45 Ом (пассивный)

Чувствительность: 83,1 дБ SPL / мВт

Дополнительный ограничитель максимальной громкости на 85 дБ

Сертифицирован Discord

Диаграмма направленности микрофона: двойное формирование луча

Частотная характеристика микрофона: 100 Гц - 8 кГц

Диапазон беспроводной связи: до 10 метров через USB-приемник LIGHTSPEED или Bluetooth

Перезаряжаемый аккумулятор: порт зарядки USB-C Кабель для зарядки: USB-A - USB-C

Время игры: 18 часов

Универсальность.

Logitech G435 первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и Bluetooth подключением, обеспечивающая большую свободу для игры на ПК, смартфонах и игровых устройствах Playstation.

Легкость.

Эта беспроводная игровая гарнитура имеет легкую конструкцию и весит всего 165 грамм, поэтому ее удобно носить в течение всего дня Превосходное качество голоса: звучите громко и четко благодаря встроенным микрофонам с двойными сформированными лучами, которые устраняют необходимость в микрофонной стойке.

Звук с эффектом присутствия.

Эта гарнитура обеспечивает тщательно сбалансированный высококачественный звук с 40-миллиметровыми драйверами, совместима с Dolby Atmos и Windows Sonic для объемного звука.

Длительное время автономной работы.

Не нужно останавливать игру для подзарядки благодаря 18 часовой автономной работы G435, продолжайте играть, разговаривать и слушать музыку весь день.

Полный комфорт.

Небольшая гарнитура G435 подходит для разных людей, но создана для молодых игроков, благодаря амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти и размерами для меньшей головы.