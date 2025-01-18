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Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий

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Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 183177
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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5 990₽
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О товаре

Беспроводная игровая гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED.

Тщательно сбалансированный высококачественный звук игрового уровня, 40-мм аудиодрайверы и совместимость с Dolby Atmos и Windows Sonic обеспечивают идеальный объемный звук для всех Ваших игровых приключений.

  • Вес: 165 г
  • Размеры (наименьшее положение): 162,56 × 170,18 × 71,12 мм
  • Драйвер: 40-мм аудио драйверы
  • Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
  • Импеданс: 45 Ом (пассивный)
  • Чувствительность: 83,1 дБ SPL / мВт
  • Дополнительный ограничитель максимальной громкости на 85 дБ
  • Сертифицирован Discord
  • Диаграмма направленности микрофона: двойное формирование луча
  • Частотная характеристика микрофона: 100 Гц - 8 кГц
  • Диапазон беспроводной связи: до 10 метров через USB-приемник LIGHTSPEED или Bluetooth
  • Перезаряжаемый аккумулятор: порт зарядки USB-C Кабель для зарядки: USB-A - USB-C
  • Время игры: 18 часов

Универсальность.

Logitech G435 первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и Bluetooth подключением, обеспечивающая большую свободу для игры на ПК, смартфонах и игровых устройствах Playstation.

Легкость.

Эта беспроводная игровая гарнитура имеет легкую конструкцию и весит всего 165 грамм, поэтому ее удобно носить в течение всего дня Превосходное качество голоса: звучите громко и четко благодаря встроенным микрофонам с двойными сформированными лучами, которые устраняют необходимость в микрофонной стойке.

Звук с эффектом присутствия.

Эта гарнитура обеспечивает тщательно сбалансированный высококачественный звук с 40-миллиметровыми драйверами, совместима с Dolby Atmos и Windows Sonic для объемного звука.

Длительное время автономной работы.

Не нужно останавливать игру для подзарядки благодаря 18 часовой автономной работы G435, продолжайте играть, разговаривать и слушать музыку весь день.

Полный комфорт.

Небольшая гарнитура G435 подходит для разных людей, но создана для молодых игроков, благодаря амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти и размерами для меньшей головы.

Характеристики
Конструкция
накладные
Игровая гарнитура
да
Радиус действия, м
10
Тип крепления
оголовье
Микрофон
есть
Разъём
USB
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
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0
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0
1 звезда
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Х
Х
Халид
18 января 2025
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хорошие наушники
Недостатки
Их нет
Ответить
0 0
Х
Халид
18 января 2025
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хорошие наушники
Недостатки
Их нет
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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5 990₽
71
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Рассрочка

В рассрочку за 1 800 ₽

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бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

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завтра

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