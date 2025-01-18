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Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
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Беспроводная игровая гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED.
Тщательно сбалансированный высококачественный звук игрового уровня, 40-мм аудиодрайверы и совместимость с Dolby Atmos и Windows Sonic обеспечивают идеальный объемный звук для всех Ваших игровых приключений.
- Вес: 165 г
- Размеры (наименьшее положение): 162,56 × 170,18 × 71,12 мм
- Драйвер: 40-мм аудио драйверы
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Импеданс: 45 Ом (пассивный)
- Чувствительность: 83,1 дБ SPL / мВт
- Дополнительный ограничитель максимальной громкости на 85 дБ
- Сертифицирован Discord
- Диаграмма направленности микрофона: двойное формирование луча
- Частотная характеристика микрофона: 100 Гц - 8 кГц
- Диапазон беспроводной связи: до 10 метров через USB-приемник LIGHTSPEED или Bluetooth
- Перезаряжаемый аккумулятор: порт зарядки USB-C Кабель для зарядки: USB-A - USB-C
- Время игры: 18 часов
Универсальность.
Logitech G435 первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и Bluetooth подключением, обеспечивающая большую свободу для игры на ПК, смартфонах и игровых устройствах Playstation.
Легкость.
Эта беспроводная игровая гарнитура имеет легкую конструкцию и весит всего 165 грамм, поэтому ее удобно носить в течение всего дня Превосходное качество голоса: звучите громко и четко благодаря встроенным микрофонам с двойными сформированными лучами, которые устраняют необходимость в микрофонной стойке.
Звук с эффектом присутствия.
Эта гарнитура обеспечивает тщательно сбалансированный высококачественный звук с 40-миллиметровыми драйверами, совместима с Dolby Atmos и Windows Sonic для объемного звука.
Длительное время автономной работы.
Не нужно останавливать игру для подзарядки благодаря 18 часовой автономной работы G435, продолжайте играть, разговаривать и слушать музыку весь день.
Полный комфорт.
Небольшая гарнитура G435 подходит для разных людей, но создана для молодых игроков, благодаря амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти и размерами для меньшей головы.
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- да
- Радиус действия, м
- 10
- Тип крепления
- оголовье
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
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