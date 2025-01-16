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Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
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5 990₽
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О товаре
Беспроводная гарнитура Logitech G435Оснащенная мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем радиочастотная гарнитура исключительно комфортна. Эксплуатация устройства в течение многих часов подряд не доставит пользователю неудобств. Это актуально: гарнитура ориентирована на использование в играх. Модель совместима с консолями Nintendo Switch, PS4 и PS5. Одной из особенностей гарнитуры является поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos. Поддерживает два способа подключения – Bluetooth и радиоканал. Модель имеет закрытое акустическое оформление. Наушники устройства надежно ограждают пользователя от звуков внешнего мира. Воспроизведение осуществляется в широком частотном диапазоне – от 20 Гц до 20 кГц. Передача голоса осуществляется «усилиями» микрофона, встроенного в корпус. Максимальное время работы гарнитуры без подзарядки аккумулятора составляет 18 ч. Устройство легкое: его масса равна лишь 165 г. Гарнитура имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. Цвет дополнительных элементов – желтый.
Характеристики
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- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- да
- Радиус действия, м
- 10
- Тип крепления
- оголовье
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Г
Г
Гость 605760367
16 января 2025
Г
Гость 605760367
16 января 2025
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 85
4 августа 2023
Здравствуйте присутсвуют ли на данные наушники рассрочка?
1
0 0
0
05.ru
07.08.2023 15:36:23
Здравствуйте! Да
0 0
Г
Гаджимурад
16 июля 2023
Доброе утро, подскажите пожалуйста, присутствует ли подключение через радиоканал? Или там только Bluetooth?
1
0 1
0
05.ru
17.07.2023 16:15:01
Здраствуйте! Данные наушники подключаются несколькими: с помощью USB-ресивера и с помощью Bluetooth
0 0
Г
Гость 85
4 августа 2023
Здравствуйте присутсвуют ли на данные наушники рассрочка?
1
0
0