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Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый

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Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Беспроводная гарнитура Logitech G435 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
2
вопроса
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Код товара: 182527
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
2
вопроса
5 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 800 ₽

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Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
5 990₽
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1 800₽

в рассрочку

Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
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56
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5 890₽
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1 770₽

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в рассрочку

Беспроводная/проводная гарнитура Acer OHR303 черный
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69
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Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
Беспроводная гарнитура Logitech G435 синий
5 990₽
Беспроводная гарнитура Logitech G435 черный
Беспроводная гарнитура Logitech G435 черный
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О товаре

Беспроводная гарнитура Logitech G435

Оснащенная мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем радиочастотная гарнитура исключительно комфортна. Эксплуатация устройства в течение многих часов подряд не доставит пользователю неудобств. Это актуально: гарнитура ориентирована на использование в играх. Модель совместима с консолями Nintendo Switch, PS4 и PS5. Одной из особенностей гарнитуры является поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos. Поддерживает два способа подключения – Bluetooth и радиоканал. Модель имеет закрытое акустическое оформление. Наушники устройства надежно ограждают пользователя от звуков внешнего мира. Воспроизведение осуществляется в широком частотном диапазоне – от 20 Гц до 20 кГц. Передача голоса осуществляется «усилиями» микрофона, встроенного в корпус. Максимальное время работы гарнитуры без подзарядки аккумулятора составляет 18 ч. Устройство легкое: его масса равна лишь 165 г. Гарнитура имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. Цвет дополнительных элементов – желтый.
  • Самая экологичная игровая гарнитура
    • От проектирования до производства и доставки мы по возможности использовали переработанный пластик, создали ответственную упаковку и изготовили сертифицированный G435 CarbonNeutral.
  • Изготовлена из переработанного пластика
    • В состав пластиковых деталей входит не менее 22% сертифицированного пластика, переработанного после потребления по весу.
  • Углеродно-нейтральный
    • Сертифицирована как CarbonNeutral. Это означает, что углеродный след продукта и упаковки сведен к нулю благодаря инвестициям Logitech в проекты по компенсации выбросов углекислого газа.
  • 18 часов воспроизведения
    • Независимо от того, играете ли вы или слушаете музыку, вы сможете наслаждаться беспроводной связью в течение 18 часов при полной зарядке.
  • Звукоизоляционная пена с эффектом памяти
    • Наушники G435 обтянуты дышащей тканью, которая сохраняет прохладу в ушах во время длительных игровых сессий. Подкладка из пены с эффектом памяти не только удобна, но и помогает поглощать звуковые волны, улучшая
    Характеристики
    Конструкция
    накладные
    Игровая гарнитура
    да
    Радиус действия, м
    10
    Тип крепления
    оголовье
    Микрофон с шумоподавлением
    есть
    Микрофон
    есть
    Разъём
    USB
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Г
    Г
    Гость 605760367
    16 января 2025
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 605760367
    16 января 2025
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы
    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 85
    4 августа 2023
    Здравствуйте присутсвуют ли на данные наушники рассрочка?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    07.08.2023 15:36:23
    Здравствуйте! Да
    Ответить
    0 0
    Г
    Гаджимурад
    16 июля 2023
    Доброе утро, подскажите пожалуйста, присутствует ли подключение через радиоканал? Или там только Bluetooth?
    1 Ответить
    0 1
    0
    05.ru
    17.07.2023 16:15:01
    Здраствуйте! Данные наушники подключаются несколькими: с помощью USB-ресивера и с помощью Bluetooth
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 85
    4 августа 2023
    Здравствуйте присутсвуют ли на данные наушники рассрочка?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
    В избранное
    5 990₽
    Рассрочка

    В рассрочку за 1 800 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    завтра

    Нашли дешевле?