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Проводная гарнитура Logitech G335 Gaming Earphones черный
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Проводная игровая гарнитура G335
Проводная игровая гарнитура G335 весит всего 240 граммов. В ней используется дополнительное эластичное оголовье, которое можно регулировать, добиваясь удобной посадки. Благодаря этому, а также амбушюрам из пенополимера с эффектом памяти гарнитура G335 очень удобна для длительного ношения. Простое подключение по технологии Plug-and-play и встроенные элементы управления, расположенные прямо под рукой, дают возможность мгновенно начать игру. Микрофон можно поднять, чтобы отключить звук, или убрать его, когда он не нужен.
Гарнитура G335 станет верным спутником любого геймера. Она может работать с компьютером, игровыми консолями и мобильными устройствами.
Игровые гарнитуры G335 представлены в нескольких цветовых решениях, что позволяет выбрать вариант для игры в своем стиле.
- Легкая конструкция: при весе всего 240г, G355 меньше и легче, чем G733, она также оснащена подвесным оголовьем для распределения веса и быстрой регулировки
- Комфорт на целый день: мягкие амбушюры с эффектом памяти и спортивный сетчатый материал удобны для длительного использования. Выведите игру на новый уровень стиля и комфорта
- Подключите и играйте: зайдя в игру с легкостью подключитесь к аудио разъему 3,5 мм; цветные наушники совместимы с ПК, ноутбуками, игровыми консолями и некоторыми мобильными устройствами
- Управление гарнитурой: регулятор громкости расположен прямо возле уха, чтобы быстро подключиться к Вашей игре, в то время как микрофон можно с легкостью отключить, чтобы он не мешал
- Впечатляющий звук: благодаря 40-миллимитровым неодимовым драйверам компьютерная игровая гарнитура G335 обеспечивает четкий и чистый стереозвук, который вдыхает жизнь в Вашу игру Совместимы с ПК и Консолями: эта игровая гарнитура с микрофоном совместима с PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S, и Nintendo Switch с 3.5мм аудиопортом
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Тип крепления
- оголовье
- Микрофон
- есть
- Разъём
- 2 x mini jack 3.5 mm
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