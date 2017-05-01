Проводная гарнитура Logitech G335 Gaming Earphones черный

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Проводная игровая гарнитура G335

Проводная игровая гарнитура G335 весит всего 240 граммов. В ней используется дополнительное эластичное оголовье, которое можно регулировать, добиваясь удобной посадки. Благодаря этому, а также амбушюрам из пенополимера с эффектом памяти гарнитура G335 очень удобна для длительного ношения. Простое подключение по технологии Plug-and-play и встроенные элементы управления, расположенные прямо под рукой, дают возможность мгновенно начать игру. Микрофон можно поднять, чтобы отключить звук, или убрать его, когда он не нужен.

Гарнитура G335 станет верным спутником любого геймера. Она может работать с компьютером, игровыми консолями и мобильными устройствами.

Игровые гарнитуры G335 представлены в нескольких цветовых решениях, что позволяет выбрать вариант для игры в своем стиле.