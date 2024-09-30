Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный
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Код товара: 164224
Производитель: MSI
Гарантия: 12 мес.
2 890₽
34
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 245
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 95
- Импеданс, Ом
- 32
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