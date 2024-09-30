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Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный

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Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный
Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный
Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный
Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный
Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH20 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 164224
Производитель: MSI
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 890₽
34
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Проводная гарнитура Logitech H340 черный
Проводная гарнитура Logitech H340 черный
2 890₽
Характеристики
Тип устройства
Проводная гарнитура
Конструкция
полноразмерные
Игровая гарнитура
да
Цвет
черный
Вес, г
245
Формат звуковой схемы
2.0
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Чувствительность, дБ
95
Импеданс, Ом
32
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В сравнение
В избранное
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа