Проводная гарнитура Logitech H340 черный

О товаре

Проводная гарнитура Logitech H340 Предназначен для подключения к ПК. Модель ориентирована на общение по Skype и в других программах, проведения вебинаров, звонков. Легкое оголовье и поворотные амбушюры с отделкой из мягкого пеноматериала обеспечивают комфорт в использовании. Двунаправленный микрофон с функцией подавления шумов устраняет фоновые звуки и исключает искажение голоса в процессе общения. Он расположен на подвижной штанге с возможностью регулировки положения. Интерфейс USB гарантирует простое подключение гарнитуры к компьютеру по технологии Plug-and-play. Универсальный цифровой звук для повседневных задач Идеальная гарнитура для повседневного использования с простым подключением через USB-A. Микрофон с функцией шумоподавления снижает фоновый шум и обеспечивает чистый цифровой звук при звонках VOIP и Skype. Компьютерная гарнитура USB Идеальная гарнитура для голосовых вызовов, Skype, вебинаров и многого другого. Кабель длиной 180 см как раз такой длины, чтобы вы могли свободно вставать и потягиваться во время длительных разговоров. Цифровой стереозвук Наслаждайтесь кристально чистым звуком во время прослушивания музыки, игр и звонков. Эту гарнитуру plug-and-play можно использовать с любым ПК или Mac с портом USB-A или адаптером без необходимости установки программного обеспечения. Микрофон с шумоподавлением Микрофон с правой стороны может быть установлен для лучшей передачи голоса и снижения фонового шума. Незаметную стрелу можно засунуть внутрь оголовья и убрать с дороги, когда вы ею не пользуетесь. Регулируемое оголовье Легкое оголовье с закрепленными на шарнирах амбушюрами из пенопласта обеспечивают комфортное прослушивание в течение нескольких часов. Подключение по USB-A USB обеспечивает простое подключение к интернету. Просто подключите разъем USB-A к компьютеру, и вы готовы разговаривать, слушать музыку или играть в игры.